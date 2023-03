Forretningsmann dømt til fengsel for grov hvitvasking

Pengene var utbytte av et CEO-bedrageri begått i Belgia i 2017 og ble deretter forsøkt hvitvasket gjennom en norsk bank, skriver Økokrim i en pressemelding.

CEO-bedrageri, eller direktørbedrageri, er bedrageri der gjerningsmenn ved hacking eller på annen måte har fått kontroll på en epostkonto og lurt ansatte i et selskap eller en bank til å overføre penger til en fremmed konto.

Økokrim skriver at saken er et eksempel på at utbytte fra alvorlig kriminalitet begått i utlandet, hvitvaskes gjennom Norge og norske selskaper.

– CEO-bedragerier og den påfølgende hvitvaskingen er betydelige samfunnsonder. Godt antihvitvaskingsarbeid i en norsk bank gjorde at mye av utbyttet heldigvis ble reddet, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen.

Vil anke dommen

Den norske forretningsmannens forsvarer, advokat Christian Flemmen Johansen, sier til VG at tingretten har misforstått deler av sakens faktum, og at hans klient dermed er domfelt på uriktig grunnlag.

Han sier at dommen vil bli anket.

Alexander Greaker, som forsvarer mannen som ble dømt til to år og tre måneders fengsel, sier at hans klient nekter straffskyld for hvitvasking og at også han vil anke dommen.

Flere dømt tidligere i samme sak

Tidligere er en norsk mann dømt til tre år og fire måneders fengsel og en britisk statsborger dømt til tre år og ni måneders fengsel. I tillegg er to menn dømt til henholdsvis fire og fem års fengsel for forholdet i Belgia.

Det internasjonale nettverket sto etter påtalemyndighetens syn bak en rekke hvitvaskinger av utbytter fra CEO-bedragerier begått over hele verden.