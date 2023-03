Det er bred politisk enighet om at ladeselskapene må sørge for å ettermontere en kortbetalingsløsning på allerede eksisterende ladestasjoner. EU diskuterer nå om et slikt krav kan bli innført fra 2027.

Naf mener utfordringen er at regningen for å ettermontere kortlesere kan bli så høy at ladeplassen heller blir lagt ned.

– Med en regning på en halv million kroner per ladepunkt frykter vi at ladeplasser i distriktene kan bli lagt ned, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i Naf.

Han mener at kravet også kan forsinke utbyggingen av nye ladestasjoner. Ifølge Braadland finnes det i dag mellom 4.000 og 5.000 ladestolper uten betalingsterminal.

Naf opplyser at de mener kravet om ettermontering av kortlesere på eldre ladestasjoner burde vært erstattet med et krav om å åpne opp laderne digitalt.