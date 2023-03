– Det var et fly fra Oslo til Keflavik hvor piloten meldte om røykutvikling i kabinen, som ble omdirigert til Sola. Det har nå landet trygt, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad på Stavanger lufthavn Sola til NTB.

Hun sier at det ble satt full beredskap på flyplassen da meldingen kom klokken 9.55. Nødetatene rykket også ut til stedet

– Før flyet landet meldte piloten om at det var kontroll på røykutviklingen, og at det ikke var behov for bistand. Det landet på normal måte klokken 10.22 og parkerer ved gate, sier Sigmundstad.

På nettstedet Flightradar24 kan man se at flyet tar en brå sving når det er over Nordsjøen utenfor bergen, før det flyr i retning Sola.

Lufthavndirektøren sier at hun ikke har fått informasjon om at noen om bord i flyet er skadd i hendelsen, og at det ikke har vært meldt om åpne flammer.

Pressevakt Anna-Lena Nordling i Norwegian presiserer overfor NTB at det ikke har vært snakk om noen nødlanding, men en såkalt kontrollert sikkerhetslanding. En sikkerhetslanding foretas der flyets sikkerhet ikke umiddelbart er truet, men for å forebygge en mer alvorlig situasjon

– Det oppsto røykutvikling i en ovn i det bakre kjøkkenet. Det varte bare noen få minutter, men piloten valgte å lande på nærmeste tilgjengelige flyplass. Der blir flyet nå sjekket og det blir fylt mer drivstoff, sier Nordling.

Nordling sier at flyet deretter setter kurs mot Reykjavik, og at det er beregnet en forsinkelse på en halvtime.