MDG forbi Sp på ny meningsmåling

Senterpartiet får en rekordlav oppslutning på 4,9 prosent, og må se seg slått av Miljøpartiet De Grønne (MDG) som måles til 5,2 prosent. Sps tall er godt under snittet partiet har på målinger så langt i mars (6,5) og det de fikk i februar (5,7).

MDGs tall er markant høyere enn snittet (3,2 i mars og 3,4 i februar).

Også Arbeiderpartiet fortsetter tilbakegangen. Etter en liten opptur i februar, faller de ned til 19,6 prosent (-1,6).

– Det er forferdelige tall historisk for Arbeiderpartiet å ligge under 20 prosent. Selv om det er seks måneder til kommunevalget og mye kan skje, så må de snart se tendenser til bedring, sier valganalytiker Svein Tore Marthinsen til Nettavisen.

Han sier MDG også har slitt, så denne målingen skiller seg ut.

– De kan være målt for høyt, men det kan også være noe som er et tegn på at de kan bedre seg, sier Marthinsen.

Målingen gir et klart borgerlig flertall med 89 mandater.

Hele målingen: Rødt 6,8 (-0,1), SV 7,5 (-0,7), Ap 19,6 (-1,6), Sp 4,9 (-0,7), MDG 5,2 (+1,7), V 4,9 (+1,8), KrF 3,8 (+0,5), Høyre 28,9 (-1,9), Frp 13,7 (+1,4), Andre 4,7 (-0,4).

Meningsmålingen ble tatt opp av InFact for Nettavisen 6. mars, og 1.023 personer er spurt. Feilmarginene er inntil 3 prosentpoeng.