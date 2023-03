Nato-møte og avstemninger om medlemskap

I dag holder Tyrkia møte med Sverige og Finland om de to landenes Nato-søknad. Møtet skjer i Brussel. Samtidig skal den ungarske nasjonalforsamlingen etter planen stemme over ratifisering av Finlands og Sveriges Nato-søknader. Det skal holdes to avstemninger, én for hvert land.

NHOs krav før lønnsoppgjøret

Forhandlingsposisjonen er NHOs utgangspunkt og krav foran vårens lønnsoppgjør, og den vedtas av representantskapet i dag.

Sophie Elise diskuteres i Kringkastingsrådet

Sophie Elise-podkasten skal diskuteres i Kringkastingsrådet. Rådet har fått hele 4.300 klager på podkasten «Sophie og Fetisha». De to har allerede avsluttet samarbeidet med NRK.

Erna med boklansering

Høyres leder Erna Solberg lanserer boka «Veien videre». I boka ser Solberg på utfordringene Norge står overfor. Hun løfter diskusjonen om vi bør satse mer på byene i regionene. Solberg holder en innledning og svarer på spørsmål i forbindelse med lanseringen.

Edsavleggelse i Tsjekkia



Petr Pavel tas i ed som Tsjekkias nye president. Seremonien starter klokka 14 i Praha.

Etterretningstopper vitner i Senatet

Senatets etterretningskomités årlige høring om globale trusler mot USAs sikkerhet fortsetter i dag. Nasjonal etterretningsdirektør Avril Haines, CIA-direktør William Burns, FBI-direktør Christopher Wray, NSA-direktør Paul Nakasone og direktør for USAs militære etterretningstjeneste (DIA) Scott Berrier vitner.

Statsminister Jonas Gahr Støre i Finnmark

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og sametingspresident Silje Karine Muotka besøker reindriftssamer i Karasjok. Støre skal også holde et møte med Muotka og tale til Sametinget. På kvelden skal han åpne Borealis vinterfestival i Alta.

Avgjørende NM-kamper i hockey

Kvartfinalene i NM-sluttspillet i ishockey for menn er kommet til fjerde kamp. Siden det spilles et best av sju-oppsett kan i teorien alle oppgjørene avgjøres i dag. Kampen starter klokka 19.00. Dette er lagene som møtes, med kampstillingen så langt i parentes: Frisk Asker – Vålerenga (0-3), Lillehammer – Stavanger (0-3), Manglerud Star – Storhamar (0-3) og Stjernen – Sparta (0-3).