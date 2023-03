Russiske angrep i en rekke ukrainske regioner

I natt var det eksplosjoner i en rekke ukrainske regioner, blant annet i Odesa og Kharkiv, ifølge regionale myndigheter. Strømmen ble slått ut flere steder og infrastruktur ble truffet. Det er foreløpig ikke meldt om noen skadde.

Det har kommet meldinger om angrep i byen Dnipro og flere andre regioner, blant annet i de vestlige byene Lutsk og Rivne, som ligger langt fra frontlinjen.

Senatet i USA blokkerer kriminalitetslover i hovedstaden

Det amerikanske senatet stemte i natt norsk tid for å overstyre bystyret i Washington D.C. og blokkere hovedstadens nye kriminalitetslover. D.C.-lovene vil endre straffepolitikken og fjerne straff for en rekke lovbrudd.

81 senatorer stemte for å blokkere disse lovene, og 14 stemte mot. Det er første gang på over 30 år at Senatet overstyrer lovgivning i hovedstaden. Presidenten har sagt at han vil skrive under på Kongressens avvisningsresolusjon, som hindrer Washington D.C. fra å vedta lovene.

Voldshendelse i Trondheim – ingen pågrepet

En mann i 20-årene er fraktet til sykehus etter en voldshendelse utendørs i Østbyen i Trondheim. Politiet leter etter to gjerningspersoner. Meldingen om hendelsen kom rundt et kvarter over midnatt.

– En mann i 20-årene er fraktet til sykehus, men framstår ikke som alvorlig skadd, forteller operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Ruud møter Schwartzman i Indian Wells

Tennisstjernen Casper Ruud skal spille mot argentinske Diego Schwartzman i sin første kamp i storturneringen Indian Wells i California. Schwartzman vant sin førsterundekamp mot landsmannen Federico Coria 6-1, 6-2 i natt norsk tid.

Ruud er tredjeseedet i turneringen, bak Carlos Alcaraz og Stefanos Tsitsipas og har dermed fått walkover i åpningsrunden. Indian Wells er en av de største turneringene utenom de fire Grand Slam-turneringene.

Zuccarello med assist da Wild vant

Winnipeg Jets hadde desidert flest skudd på mål, men måtte se seg slått 2-4 av Mats Zuccarello og hans Minnesota Wild i natt norsk tid.

Wilds mål ble scoret av Marcus Foligno, Frederick Gaudreau, Ryan Hartman og Mason Shaw. Shaws mål kom med bare 38 sekunder igjen på klokka. Mats Zuccarello snappet pucken på en teknisk feil i Jets-angrepet og sendte av gårde en pasning til lagkameraten, som enkelt kunne score på åpent mål.