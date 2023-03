Tre kvinner omkom i ulykken i Blindheimstunnelen i Ålesund 3. juni 2022.

Aktor Magne Kvalvik mener at det er bevist at kvinnen kolliderte i høy fart med en møtende bil, og at hun økte farten rett før kollisjonen, skriver NRK.

Kvalvik mener det er straffeskjerpende at sjåføren holdt en ulovlig høy fart inne i tunnelen, og at hun like før var involvert i nestenkollisjon. Den tiltalte kvinnen har erkjent straffskyld, noe som er formildende for påstanden til påtalemyndigheten.

Forsvarer Reidar Andresen mener korrekt straff for den unge sjåføren ligger rundt 15 og 18 måneders fengsel. Han ber også om at inntil seks måneder av straffen blir gjort betinget. I tillegg mener han at kvinnen ikke bør miste førerkortet for alltid, men heller i fire år.

Bistandsadvokat Mette Ekroll Nyland ber om en erstatning på 170.000 kroner til hver av de etterlatte. De tre kvinnene som omkom i ulykken, etterlater seg totalt seks barn.