Kong Harald kondolerer etter togulykken i Hellas

Minst 57 mennesker omkom da et passasjertog på vei fra Aten til Thessaloniki frontkolliderte med et godstog sent tirsdag 28. februar. Toget hadde rundt 350 passasjerer, mange av dem studenter. Togulykken i Hellas er den verste på 50 år.

Onsdag sender kong Harald kondolansebudskap og sier det var med stor sorg han mottok nyheten og den tragiske togulykken i forrige uke.

«På vegne av meg selv og folket i Norge sender jeg deg mine dypeste kondolanser. Jeg ber dere om å overbringe mine kondolanser og min medfølelse til de etterlatte, til de som overlevde, og til folket i Hellas. Harald R», står det å lese i brevet til den greske presidenten.