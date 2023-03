Luftforsvaret øver på å beskytte luftrommet over Oslo

– Publikum trenger ikke å bekymre seg. Dette er en del av øvingsvirksomheten vår, og det eksisterer ingen kjent trussel mot verken Norge eller Oslo som gjør at vi trener med denne typen styrker her nå, forteller sjefen for Luftforsvarets generalmajor Rolf Folland i pressemeldingen.

Sett i lys av krigen i Ukraina mener Forsvaret at det er ekstra viktig å trene på å beskytte befolkningssentre og kritisk sivil infrastruktur.

Luftvernbataljonen hører vanligvis hjemme på Ørland flystasjon utenfor Trondheim. De skal etter planen være i Oslo og omegn fra tirsdag til og med lørdag.

F-35 kampfly vil i korte perioder kunne ses og høres over hovedstaden.