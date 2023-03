Færre kvinner enn menn vil ha elbil

– Vi ser tegn til at flere kvinner enn menn er usikre på elbil, noe som kan ha sammenheng med at færre kvinner enn menn kjører elbil. Vår oppfordring er å gjøre seg kjent med hvilke egenskaper en elbil har og bli sikrere på egne bilvalg, sier pressesjef i Naf, Ingunn Handagard i en pressemelding.

38 prosent av kvinner vil at deres neste bil er en elbil, mens 45 prosent av menn vil det samme.

– At flere kvinner er usikre på rekkevidden og bekymret for å kjøre tom for strøm, kan forklare noe av forskjellene, sier Handagard.