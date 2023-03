Alkoholsalget falt 9 prosent i 2022

Sammenlignet med 2021 falt alkoholomsetningen med 9 prosent i 2022, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nedgangen i 2022 er klart størst for vin med 14 prosent nedgang fra året før. Det ble solgt 9,6 prosent mindre brennevin, og 7 prosent mindre øl.

– Etter to år med kraftig økning i alkoholsalget under pandemien, begynner tallene å falle litt tilbake nå. Men det er fremdeles et stykke igjen ned til nivået fra før pandemien, sier Jonas Eid Lauveng i SSB.

Tallene omfatter ikke alkohol kjøpt på taxfree, på grensehandel eller ellers i utlandet.

– Salgsøkningen vi så under koronapandemien har antakelig sammenheng med at vi ikke hadde like stor mulighet til å kjøpe alkohol i utlandet. I 2022 har grensene vært åpne igjen, og dermed også muligheten for å kjøpe alkohol større, sier Jonas Eid Lauveng.

Han sier nivået på alkoholsalget i 2022 fortsatt er 13 prosent høyere enn gjennomsnittet for de fem siste årene før pandemien.