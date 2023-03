I 2022 ble det utført 11.967 aborter, mot 10.875 i 2021, en økning på rundt 10 prosent. Det viser tall fra Abortregisteret, publisert av Folkehelseinstituttet (FHI).

Tallet er på nivå før koronapandemien i 2019, da var tallet 11.734.

Siden befolkningen har økt må man se på abortraten, antall aborter per 1,000 innbyggere i alderen 15 til 49 år – for å finne den reelle utviklingen. De fire siste årene har for første gong i historien raten vært under ti per 1.000 kvinner, nærmere bestemt 9,8 for dem som tok abort i aldersgruppen 15 til 49 år i 2022.

Svangerskapsavbrudd etter tolvte uke må behandles av en nemnd. I 2022 ble det i alt utført 590 nemndbehandlede aborter.

Overlege Mette Løkeland-Stai ved Abortregisteret sier til NTB at det er for tidlig å si om dette er en trend som har snudd.

– Vi visste ikke om nedgangen de siste årene er knyttet til pandemien. Jeg vil tippe at vi er tilbake til normaltilstanden før pandemien, men vi må vente noen år før vi kan si hva som er trenden.

Hun understreker at tallene fortsatt er historisk lave.

– Vi er et av de landene i verden hvor det gjennomføres færres aborter blant dem under 20 år.

Høyest abortrate var det i Troms og Finnmark, med 12,6 per 1.000 kvinner Deretter følger Oslo med 11,3 og Nordland med 11,1.

Lavest ligger Rogaland og Møre og Romsdal. Her ble det gjennomført 8,1 aborter per 1.000 kvinner i 2022. Deretter følger Møre og Romsdal med 8,2 per 1.000 kvinner i aldersgruppen 15 til 49 år.