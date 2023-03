Kvinnelige politikere deler om hets og trusler: – Skummelt og skremmende

– Jeg ble valgt inn i kommunestyret i Skien som 20-åring. Det var som en drøm for meg, som aldri har vært redd for å si meningene mine høyt, sier Lisa Skinnarland (23) til NTB.

Fire år senere stiller hun til gjenvalg for Miljøpartiet De Grønne – til tross for at hun som politiker er blitt utsatt for seksuelle trusler og grov hets stort omfang. Det startet for alvor da hun hadde tatt til orde for bedre seksualundervisning i skolene og hadde henvist til voldtektsstatistikken.

Trollene skrev om henne i sosiale medier. Folk oppsøkte henne på jobben hennes ved et utested i Skien. Etter hvert begynte hun å frykte ukjente som sto og ventet utenfor etter stengetid klokka 3.30 om natta. Til slutt sier hun at hun måtte følges for å komme seg trygt hjem – enten av politiet, ordensvakter eller vektere som jobbet på samme utested.

– Noen møtte opp på arbeidsplassen og truet meg direkte der. Andre sa «jeg venter på deg når du er ferdig på jobb» og «jeg vet hvor du bor og hvor du jobber». Det var skummelt, og ganske skremmende at det ble vurdert som et nødvendig tiltak at jeg måte ha bistand fra politiet for å komme meg trygt hjem, sier Skinnarland.

Det var først da lokalavisa skrev om hva hun ble utsatt for, at hetsen avtok noe. Hun får fortsatt «en del digitale trusler», men sier det ikke er like mange som tør oppsøke henne på samme måte som før hun fikk politifolk og vektere rundt seg.

Møte hos stortingspresidenten

Tirsdag var 23-åringen en av flere kvinnelige politikere som markerte mot trusler og hets utenfor Stortinget tirsdag ettermiddag. De har til felles at de har egne opplevelser med de verste trollene i kommentarfeltet. Men for lokalpolitikere har truslene en ekstra dimensjon. personen som fremmer den kan være naboen din eller han du støter på i nærbutikken.

* Tidligere ordfører Kristin Maurstad (Ap) i Vågsøy kommune, opplevde hetsen som så sterk at hun ble sykmeldt med stressrelaterte lidelser knyttet til hetsen og trakasseringen hun opplevde. Fem år er hun fortsatt syk, sykdommen er blitt kronisk. Hun jobber i dag som rådgiver for samferdsel i Kinn kommune.

* Stortingsrepresentant Lan Marie Berg (MDG) har i en årrekke blitt utsatt for grov hets, blant annet på Facebook. Hun opplevde situasjonen som aller verst da hun var omstridt byråd i Oslo bystyre og ikke fikk den beskyttelsen hun som stortingsrepresentant nå får av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

* Anita Ihle Steen (Ap) opplever å bli beskyldt for å ville kneble ordskiftet når hun vil ta opp hets mot seg selv og andre kvinnelige politikere. Etter 16 år som ordfører i Ringsaker og 24 år i politikken har hun har fått «tjukk rustning» mener hun.

– Men politikken kan ikke bare være for «gamle kjerringer med tjukk rustning», poengterte Steen i et møte med stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) etter markeringen.

Dagen før kvinnedagen, hadde stortingspresidenten invitert en håndfull kvinnelige lokalpolitikere til møte for å snakke om trusselen trollene utgjør mot demokratiet, ved at kvinner spesielt vegrer seg i større grad mot på engasjere seg.

Oftere seksualiserte trusler

Tendensen er snarere økende enn avtagende og fører til at en stadig større andel kvinner enten vurderer å trekke seg ut av politikken eller velger å avstå fra å delta i offentlige debatter, ifølge professor Tore Bjørgo ved Universitetet i Oslo og leder for Senter for ekstremismeforskning.

Nesten halvparten (46 prosent) av regjeringsmedlemmer eller stortingsrepresentanter som deltok i undersøkelsen han gjorde i samarbeid med Politihøgskolen i 2021, svarer at de har blitt utsatt for en alvorlig hendelse. Det dreier seg som oftest om direkte eller indirekte trussel mot dem selv eller personer som står dem nær.

– Når vi ser på hvilke konsekvenser dette har for politikernes tilbakeholdenhet i å uttale seg om kontroversielle temaer eller tilbøyelighet til å vurdere å slutte i politikken, så har disse økt enda kraftigere. Den ligger på rundt 20 prosent for begge deler, sa Bjørgo under møtet i Stortinget.

Omtrent like stor andel menn og kvinner blir utsatt for slike hendelser, men truslene handler oftere om kropp, kjønn og seksuell vold når de rettes mot kvinner. I de fleste tilfellene var det en mann som sto for trakassering eller trusler, ifølge politikerne. 67 prosent av deltakerne oppgir at avsenderen var en mann, mens bare 6 prosent sier det var en kvinne.

Sammen med flere kvinnelige ordførere fremmer Lan Marie Berg nå et representasjonslag for Stortinget om blant annet å skjerpe rasismeparagrafen i tråd med forslaget til Ytringsfrihetskommisjonen for å tydeliggjøre hva som er straffbart. Hun ønsker også å gi Politiets sikkerhetstjeneste (PST) større rom til å bestemme hvem som kan bli ivaretatt av tjenesten utover nasjonale myndighetspersoner – stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og høyesterettsdommere.