Biden vil øke skatter for rike for å redde helseordning

Denne uken skal USAs president Joe Biden legge fram budsjettforslag for året. Han vil blant annet skattlegge rike mer for å redde helseordningen Medicare.

Presidenten vil øke satsen for Medicare, en helseforsikringsordningen, fra 3,8 til 5 prosent for dem med inntekter over 400.000 dollar i året, inkludert lønn og kapitalgevinster. Det vil øke skatteinntektene med mer enn 117 milliarder dollar over ti år, ifølge anslag fra Tax Policy Center.

McCarthy anklages for å ha bidratt til konspirasjonsteorier

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, anklager kongressleder Kevin McCarthy for å ha bidratt til at konspirasjonsteorier om kongresstormingen har blitt spredt på Fox News.

Videoer som republikaneren McCarthy delte med Fox, ble brukt i et innslag der kanalens høyreorienterte kommentator Tucker Carlson argumentere for at de fleste som stormet kongressen var fredelige og kun så seg rundt.

Fire pågrepet i Zambia for å støtte homofili

Fire kvinnerettighetsaktivister er pågrepet i Zambia, opplyser politiet. De fire skal ha deltatt i en markering mot kjønnsbasert vold som, ifølge myndighetene, ble brukt til å vise støtte til homofile. Det er forbudt for personer av samme kjønn å være i et seksuelt forhold i Zambia.

Aktivistene er kvinner i alderen 22 til 29 år. De er siktet for å ha gitt falsk informasjon til offentlige tjenestepersoner og ulovlig forsamling.

Rogaland Ap åpner for Tajik som sentralstyremedlem

Rogaland Ap, fylkeslaget til Hadia Tajik, står fortsatt ved at hun bør bli nestleder. Fylkeslaget er så langt det eneste som har vedtatt at de ønsker Tajik som nestleder. Den siste tiden har nestlederdebatten dreid seg om Hadia Tajik og Tonje Brenna.

Overfor Klassekampen kommer Rogaland Ap med flere presiseringer til vedtaket, blant annet at fylkeslaget ønsker Tajik som nestleder, men også kan leve med at hun blir sentralstyremedlem. Det er også et krav om at Rogaland skal ha en plass i sentralstyret, noe fylkeslaget ikke har i dag.

Straffetap for Zuccarello og Wild

Det ble en målfattig affære da Minnesota Wild møtte Calgary Flames. Flames vant kampen på straffeslag, der Mats Zuccarello var blant dem som bommet. Etter tre perioder sto det fortsatt 0-0 i NHL-kampen, som ble spilt i natt norsk tid. Det resultatet sto seg også gjennom overtidsspillet, og Tyler Toffoli avgjorde på det åttende straffeslaget.

Minnesota Wild ligger for øyeblikket på andreplass i den sentrale divisjonen, noe som er sikker kvalifiseringsplass til Stanley Cup-sluttspillet.