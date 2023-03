To tredeler av vindkraften eies av utenlandske selskaper

NRK har fått oversikt over eierskapet av norsk vindkraft fra NVE. 67,4 prosent er eid av utenlandske selskaper. Resten er fordelt slik:

12,1 prosent er statlig eid, 8,3 er norsk privateid, 8,1 er kommunalt eid, 2 er eid av offentlige investeringsfond og like mye er fylkeskommunalt eid, mens det er ukjent eierskap for 0,09 prosent av vindkraftverkene.

55 av 65 vindkraftverk som er i drift i Norge, er helt eller delvis eid av utenlandske selskaper.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener vindkraften må være eid av Norge.

– Vindkraft, enten det er på land eller til havs, mener vi skal være under fellesskapets eie og kontroll. Jeg tror alle priser seg lykkelig over at det er det offentlige som eier vannkraften nå som vi hadde strømkrise, sier Fylkesnes til NRK.