NHO åpner for kjønnskvotering

Det er første gang i arbeidsgiverorganisasjonens historie at de åpner for det, skriver Dagens Næringsliv. NHO støtter regjeringens ønske om å utvide kravet om kjønnsbalanse til å gjelde styrene i alle aksjeselskap over en viss størrelse.

– Dette er en erkjennelse av at utviklingen går for sakte, sier NHOs arbeidslivsdirektør, Nina Melsom.

Hun sier NHO går inn for dette vel vitende om at det er et dramatisk virkemiddel. I NHOs medlemsbedrifter er kvinneandelen for toppledere på 22 prosent.

Fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad sier at partiet kommer til å stemme imot på Stortinget.

– Det er svært overraskende at NHO ønsker at tusenvis av norske bedrifter skal utsettes for mer byråkrati og symbolkrav. Det er ikke det norske bedrifter trenger nå, sier han.