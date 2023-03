Kvinnen står tiltalt for uaktsomt drap og uaktsom kjøring etter at to biler kolliderte i Blindheimstunnelen i fjor sommer.

Da rettssaken startet tirsdag morgen erkjente hun straffskyld, skriver NRK.

Ifølge politiet skal kvinnen ha økt farten, noe som førte til at hun mistet kontroll over bilen og kom over i feil kjørefelt.

– Det er helt grufullt det som har skjedd, og noe jeg kommer til å ha med meg resten av livet, sa kvinnen under sin forklaring.

Ifølge statskanalen begynte kvinnen flere ganger å gråte da hun forklarte seg.

I rettet svarte kvinnen at hun ikke husket at hun trykket på gasspedalen og heller ikke at hun kjørte inn i tunnelen.

Bilen som kvinnen kjørte, hadde hun lånt av en venn. Det var andre gangen hun kjørte denne bilen.

Fartsgrensen på ulykkesstedet var 70 kilometer i timen. Ifølge påtalemyndigheten skal kvinnen ha hatt en fart på 116 kilometer i timen et halvt sekund før ulykken inntraff.