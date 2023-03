Ingen lønnsfest for ledere i staten i 2022

– Denne regjeringen er opptatt av moderasjon i lederlønninger. Lønnsutviklingen for ledere på Statens lederlønnssystem (SLS) for 2022 viser at regjeringen har lyktes med arbeidet, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Statens lederlønnssystem omfatter 233 av statens øverste ledere, blant annet departementsråder og ekspedisjonssjefene i departementene, og toppledere i større etater, statsforvaltere og politimestre.

En selvfølge

– Departementene ble før årets lønnsoppgjør pålagt å vise særlig moderasjon og sørge for at gjennomsnittlig årslønn på lederlønnssystemet ikke økte mer enn rammen for frontfaget. Jeg er glad for at vi lyktes med det, sier Gjelsvik.

Ledere på SLS har en gjennomsnittlig lønnsøkning på 2,8 prosent mot 3,0 prosent i frontfaget om man ser de siste fem årene samlet.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier til FriFagbevegelse at det burde være en selvfølge at ledere i staten har den samme lønnsveksten som folk flest.

– Regjeringen drar i bremsen når det gjelder lederlønninger. Nå må privat sektor følge etter, sier LO-lederen.

Provoserende

– Vi skal ha vår del av kaka. Vi jobber ikke for at arbeidsgiverne skal legge all verdiskapingen i madrassen, mener hun.

Ferske tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) har ifølge et internt LO-notat avslørt en lønnsfest blant lederne i privat sektor. Mens vanlige lønnstakere fikk reallønnsnedgang i fjor, fortsatte topplederne i privat sektor å dra ifra.

Toppledere innen petroleumssektoren fikk samlet lønnsvekst på 21,3 prosent, mens administrerende direktører i privat sektor fikk 6,9 prosent. Sjefer i industrien fikk 9,6 prosent og vanlige lønnsmottakere fikk 4,6 prosent.

– Administrerende direktører i privat sektor har hentet ut et sted mellom 6,9 og 21,3 prosent i lønnsøkning. Det er rett og slett provoserende, sier LO-lederen.