Luftrommet over byen har ikke vært bedre beskyttet på mer enn 30 år, skriver Aftenposten.

Det bakkebaserte luftvernsystemet NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) med utskytningsramper og radarer vil være godt synlig flere steder rundt om i Oslo. Rekkevidden på NASAMS er 40 kilometer, og systemet har en maksimal høyde på 20 kilometer.

– Vi skal trene på å beskytte hovedstaden. Vi har et stående oppdrag om å kunne flytte oss og etablere høy luftoperativ beredskap der det trengs. Formålet er å trene på «Høy luftoperativ beredskap», sier Luftforsvarets sjef Rolf Folland til Aftenposten.

Operasjonen er del av militærøvelsen Joint Viking. Kampflyet F-35 skal også delta i øvelsen og fly over hovedstaden for å være simulerte mål for luftvernet.

– F-35 skal fly over Oslo i sikker høyde. De vil holde seg over 3.000 fot, men det vi kaller lyden av frihet, vil høres, sier generalmajor Folland til TV 2.