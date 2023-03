Forventet levealder falt for både kvinner og menn i fjor

Forventet levealder for menn var 80,9 år i 2022. Det er et fall på 0,7 år sammenlignet med 2021 og den største nedgangen fra ett år til det neste etter andre verdenskrig.

Økningen i dødelighet førte til at forventet levealder for nyfødte falt med 0,67 år for menn og 0,38 år for kvinner i 2022 sammenlignet med året før.

Forventet levealder er nå 80,92 år for menn og 84,35 år for kvinner. Forventet levealder er ifølge Statistisk sentralbyrå et mer presist mål på dødelighetsforholdene enn antall døde, fordi det tar hensyn til alders- og kjønnsfordelingen i befolkningen.

– Sammenlignet med 2019, som var det siste året upåvirket av coronapandemien, er reduksjonen i forventet levealder på omtrent 0,3 år for begge kjønn. Med det er vi tilbake på samme nivå som i 2017, sier demograf Anders Sønstebø.

Han sier utviklingen verken var uventet eller spesiell for Norge.

– Det er knapt noen land som har unngått økt dødelighet i forbindelse med coronapandemien. Forskjellene har bare vært når og hvor mye dødeligheten har blitt påvirket, sier Sønstebø.