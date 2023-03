– Hvis alle sjekker seg denne helgen slik at de med lus kan behandles på omtrent samme tidspunkt, vil det redusere antall hodelustilfeller, sier forsker Bjørn Arne Rukke i avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

Helgen 11.–12. mars ber FHI om at alle foreldre og foresatte sjekker husstanden for hodelus.

Anslagsvis rammes 1-2 prosent av alle barneskolebarn av lus. Det gjelder hele tiden. FHI beskriver lusen som et tilbakevendende problem i både skoler og barnehager.

For å sjekke om man er smittet, anbefaler FHI at man for eksempel grer håret med lusekam, grer det hele veien fra hodebunnen til hårspissene og grer håret mens det er vått.

– Barn med hodelus trenger ikke å holdes hjemme fra barnehage og skole, men man bør forsøke å få behandlet dem så raskt som mulig, skriver FHI.