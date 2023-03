SV vil presse på for samisk språkopplæring

I februar brøt Sametinget og regjeringen konsultasjonene om ny opplæringslov. Loven skal etter planen fremmes for Stortinget før sommeren.

Ifølge VG gir Freddy André Øvstegård, SVs kunnskapspolitiske talsperson, sin støtte til Sametinget. Han ber regjeringen starte forhandlingene igjen.

– Regjeringen må begynne å ta Sametingets bekymringer på alvor. Det er godt dokumentert at elever med rett til undervisning på og i samisk ikke får rettighetene sine innfridd, sier han.

Dersom ikke SV får med seg de to regjeringspartiene, vil Øvstegård forsøke å finne et annet flertall på Stortinget. Han vil også ta initiativ til at utdanningskomiteen på egen hånd skal opprette dialog med Sametinget for å lytte til deres forslag.