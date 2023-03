– Jeg må innrømme at jeg tenkte «å, faen» da jeg så merkingen nederst i den andre artikkelen , sier journalist og forfatter Eivind Pedersen til Journalisten.

Pedersen, som i flere år har vært tett på støttegruppa rundt Baneheia-frikjente Viggo Kristiansen, viser til en artikkel på TV2.no som han nå har klaget inn til PFU.

Bindinger til journalister

Nederst i en sak om støttegruppa til Viggo Kristiansen, publisert 28. januar i år, opplyser TV 2 at det finnes bindinger mellom to av journalistene med byline på saken og Bjørn Olav Jahr, som er kilde i saken og har skrevet to bøker om Baneheia-saken.

Pedersen har klaget inn to artikler av samme journalister til PFU, og anfører brudd på Vær varsom-plakatens punkt 2.2 om å unngå bindinger som kan skape spekulasjon om inhabilitet og punkt 2.3 om åpenhet rundt bakenforliggende forhold.

TV 2-avventer

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 skriver i en epost til Journalisten at de mottok klagen fredag ettermiddag i forrige uke.

– Vi trenger tid på å gå gjennom den i sin helhet før vi kommenterer detaljene i kritikken. Men overordnet står TV 2 bak det jeg mener er solid journalistikk i denne saken, skriver Solbrække.