Tiltalte benekter at Frogner-drapet var planlagt – hevder det skjedde i affekt

– Retten bør merke seg hvordan denne sivile tvisten utviklet seg og tilspisset seg. Det kan si noe om hvordan tiltalte tenkte og eventuelt planla i denne perioden. Det vil kunne ha betydning for spørsmålet om overlegg, sa statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås da hun holdt sitt innledningsforedrag mandag formiddag.

Statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås, her sammen med Kristian Rosmo Eldgard, mener det var en tilspisset sivil tvist som var utløsende for Frogner-drapet. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Hun mener det er holdepunkter for at mannen som er tiltalt for drapet på Fevziye Kaya Sørebø (50), gjorde overveielser og bestemte seg for drepe før han oppsøkte henne utenfor boligens hennes på Frogner i Oslo. Det vil i så fall kan bety at drapet var overlagt, noe som kan medføre flere år strengere straff dersom retten er enig.

– Overlegg betyr at man ikke handler i et øyeblikks innskytelse, men at man har hatt tid og anledning og faktisk overveid å drepe før man gjør det. Det krever ingen detaljert, konkret plan for når og hvordan man skal begå et drap, men det krever at man har gjort overveielser, sa Gravås.

Frogner-drapet, som fant sted for snart to år siden, kom opp for Oslo tingrett mandag morgen. Domstolen har satt av ti dager til behandlingen.

Drept med ni skudd

Den 41 år gamle mannen som er tiltalt, erkjenner skyld etter tiltalen for forsettlig drap. Men han nekter kategorisk for at det var overlagt drap, understreket hans forsvarer, advokat Ole Petter Drevland.

Tiltalte avfyrte totalt ni skudd med en halvautomatisk pistol mot Sørebø, som satt i bilen sin morgenen i Tostrups gate på Frogner i Oslo 28. april 2021. Skuddene traff henne i hodet og halsen. Hun døde nærmest umiddelbart av skadene, ifølge tiltalen.

– Det skjedde der og da, og det skjedde i affekt. Vi mener de forutgående hendelsene underbygger at han led av affekt da han møtte Sørebø i Tostrups gate denne morgenen, sa Drevland da han kort kommenterte innledningsforedraget.

Retten får høre hans forklaring først tirsdag morgen. Medforsvarer Marius Ihlebæk vil ikke forskuttere innholdet i forklaringen, men bekrefter at hans klient dro til Frogner drapsmorgenen for å oppsøke Sørebø. Men han gjorde det ikke i den hensikt å drepe henne, ifølge Ihlebæk.

– Han er klar på at det var noe som skjedde impulsivt og spontant, der og da. Han hadde til hensikt å konfrontere henne med den sivile saken og hva som skulle skje videre der, sier forsvareren til NTB.

Tilspisset konflikt

Den sivile tvisten som framstår som sentral i årsaken til drapet, knytter seg til byggeprosjekter der tiltalte var hyret som prosjektleder og rådgiver. Et av dem var en arkitekttegnet luksusvilla i Kristinelundveien – et av Oslo mest fasjonable strøk.

Den nå drapstiltalte mannen hadde ikke noen formell kompetanse eller yrkeserfaring knyttet til ledelse og oppfølging av byggeprosjekter. Han og Sørebø hadde barn som gikk i samme barnehage og skole og hadde truffet hverandre i sosiale sammenhenger.

Han fikk ansvaret for å føre dialog med myndighetene og sørge for godkjennelse av byggeprosjektene, innhente gode priser, inngå avtaler og følge opp håndverkere og leverandører.

Dømt til millionerstatning

Da det ble avdekket flere alvorlige feil og mangler ved prosjektet, fikk Sørebø rettens medhold i erstatningskravene hun hadde rettet mot sin tidligere prosjektleder.

I dommen fra Oslo tingrett rett før jul 2020 ble tiltalte dømt til å betale nesten 12 millioner kroner i samlet erstatning for dette prosjektet og flere andre. Kort tid før straffesaken kom for retten ble den sivile tvisten løst gjennom en forliksavtale. Innholdet i denne er hemmelig.

– Denne konflikten må ses i sammenheng med andre hendelser i tiltaltes liv i denne perioden. Da den sivile dommen falt, var han gift. Han er nå skilt. Det vil også komme noe bevisførsel rundt hans psykiske helse, sa Gravås.

Tiltalte er undersøkt av rettspsykiatrisk sakkyndige og erklært tilregnelig, men var innlagt på psykiatrisk sykehus i flere uker etter pågripelsen. Han fikk dessuten legehjelp og medisiner for sin psykiske helse i en tidsperiode før drapet.

Sørebøs to etterlatte tenåringsdøtre forklarte seg mandag. Retten har nedlagt forbud mot å referere fra forklaringene deres. Den tiltalte måtte flytte seg til en sal med lydoverføring da jentene forklarte seg.

– Det er naturligvis tøft for dem å være her, samtidig som det er positivt at saken nå er i gang, sier bistandsadvokat Ida Andenæs til NTB.