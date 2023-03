Kosmetikkforhandleren Lush har gått konkurs

– Det er rett og slett forferdelig trist, sier styreleder Ola Løvaas i Fersk Kosmetikk AS til Romerikes Blad.

Selskapet som ble etablert i 2008 har oppgitt å ha en gjeld på ni millioner kroner.

– Konkursen er et resultat av to år med pandemi og sviktende salg etter det. Vi hadde et grusomt resultat i 2022. Til slutt hadde vi ikke noe valg, sier Løvaas om beslutningen å melde oppbud.

Advokat Jostein Nordbø i advokatfirmaet Økland, sier det jobbes med å få avklart om noen vil kjøpe boet med tanke på videre drift, eller om de må sette i gang med opphørssalg.