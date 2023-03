Mann i 20-årene varetektsfengsles i fire uker etter voldshendelsen i Vika i Oslo

Det opplyser politiadvokat Renate Nordheim Olsen i Oslo politidistrikt til Dagbladet.

Det var like over klokken 2 natt til søndag at en mann i 20-årene ble kjørt til Ullevål sykehus etter en voldshendelse i Haakon VIIs gate i Vika i Oslo sentrum. Foranledningen til hendelsen er uklar, men den står helt sentralt i etterforskningen, opplyser politiet.

– Vi har dannet oss et bilde av hendelsesforløpet, men opererer med flere hypoteser ettersom vi er i den helt innledende fasen. Blant annet gjenstår flere vitneavhør av øyevitner til hendelsen, opplyste politiadvokat Johannes Hafsahl i Oslo politidistrikt til NTB mandag formiddag.

Tilstanden til den fornærmede i saken er samtidig fortsatt alvorlig og uavklart.

– En nærmere avklaring rundt fornærmedes tilstand forventes om en til to uker, opplyste Hafsahl.

Det er ytterligere to fornærmede i saken. Disse to var i følge med mannen som ligger på sykehus, opplyser politiet.

– De siktede var på et utested i området før hendelsen. Vi har undersøkt kameraovervåking i området og vil hente inn dette for å se om hendelsen er fanget opp, opplyser Hafsahl til Dagbladet.

Politiet utelukker ikke at det er snakk om blind vold. De har så langt ikke funnet noen relasjon mellom de siktede og fornærmede.