Duket for kamp om nestledervervet i KrF

Røse (30) er av valgkomiteen pekt ut som ny nestleder sammen sittende nestleder Dag-Inge Ulstein.

– Jeg er glad og takknemlig for tilliten valgkomiteen har vist meg. Det vil være en stor, men også fantastisk oppgave å få være med å lede partiet vårt fremover, sier Røse i en uttalelse fra Kristelig Folkeparti mandag formiddag.

Valget av nestleder skjer på KrFs Landsmøte 22.–23. april på Hamar. Da vil sittende leder Olaug Bollestad gå for gjenvalg. Det samme gjelder nestleder Dag-Inge Ulstein, som altså vil dele på rollen med Ida Lindtveit Røse.

Aktuelt med benkeforslag

Selv om flere fylkeslag tidligere i vinter hadde uttrykt at de støttet Jorunn Lossius fra Agder, var det ingen delt innstilling fra valgkomiteen, skriver Vårt Land. Til avisen avviser heller ikke Lossius at hun kan komme til å ta en kamp om nestledervervet på landsmøtet.

– Jeg er som kjent motivert for nestledervervet og vil naturligvis gjøre mine vurderinger inn mot landsmøtet, men har ikke hastverk med å ta stilling til dette, sier Lossius, som også har støtte fra fylkeslaget.

– Prosessen viste jo at Jorunn har stor støtte i partiorganisasjonen. Dessuten reagerer vi på at valgkomiteen ikke har funnet plass til noen fra Agder i KrFs sentralstyre, sier Rune André Sørtveit Frustøl, første nestleder i Agder KrF.

Stor tro på valget

Røse er gruppeleder i Viken og sentralstyremedlem i KrF. Tidligere har hun vært vikarierende barne- og familieminister da Kjell Ingolf Ropstad hadde foreldrepermisjon sommeren 2020.

KrF har ligget stabilt under sperregrensen på 4 prosent i partimålingene om stortingsvalg de siste månedene. Et snitt av partimålinger om fylkesting- og kommunevalg fra Poll of polls viser en noe sterkere oppslutning, men også der er partiet i nedre sjikt blant velgerne.

I dag har KrF 12 ordførere og 14 varaordførere blant landets 356 kommuner.

– Jeg har i hvert fall stilt meg disponibel for å være med på å snu trenden og har stor tro på at vi skal klare det også, sier Røse til NTB.

– Vi står overfor en krevende oppgave, men vi har et fantastisk lag før høstens valg. Nå skal vi utarbeide lister og lokale program. Det er veldig gode lokale kandidater som stiller, så jeg er veldig positiv til lokalvalget, sier Røse til NTB.