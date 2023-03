Politiet opplyser at hendelsen fant sted ved 9.30-tiden ved jernbanestasjonen i Bryne. Da kjørte et vogntog seg fast under jernbanebroen.

– Store materielle skader på vogntoget. Sjåføren skal ikke være skadd, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

Togtrafikken ble stanset i påvente av at broen ble inspisert, men allerede klokken 9.50 opplyste Bane Nor at trafikken var i gang igjen.