Ved 8.40-tiden mandag opplyste Bane Nor at det var forsinkelser og innstillinger på Follobanen.

Årsaken var et tog som sperret sporet i Blixtunnelen, som førte til at tunnelen var stengt for trafikk i begge retninger. Kort tid senere var toget fjernet, men de reisende på Follobanen må fortsatt regne med forsinkelser som følge av hendelsen.

– Det ble stående mellom 13 og 15 minutter. Det er komplisert å forklare hva som gjorde at det ble stans, men det var en kombinasjon av signalfeil og teknisk feil på toget, sier pressevakt i Vy, Siv Egger Westin til Nettavisen.

Follobanen gjenåpnet søndag morgen etter at den måtte stenge 19. desember i fjor, bare én uke etter at milliardprosjektet ble åpnet for trafikk.