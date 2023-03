Unio vil kreve mer enn fem prosent lønnsvekst i lønnsoppgjøret

– Lønnsoppgjøret må bidra til at vi klarer å rekruttere og beholde ansatte med høyere utdanning i offentlig sektor, sier forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio til VG.

I 2022 opplevde store deler av arbeidstakerne i Norge en kraftig reallønnsnedgang, da prisene steg med 5,8 prosent og lønningene med 4,1 prosent. Rønning-Aaby mener et krav over fem prosent er nødvendig for å løse bemanningskrisen.

Anslag fra Det tekniske beregningsutvalget viser at prisene er ventet å øke med 4,8 prosent Norge i 2023.

Unios største yrkesgruppe er lærere og sykepleiere. Organisasjonen kommer med sin endelige inntektspolitiske uttalelse onsdag 8. mars.