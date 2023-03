Kaja Kallas' Reformparti valgvinner i Estland

Statsminister Kaja Kallas' Reformparti vant valget i Estland. Partiet hadde 31,2 prosents oppslutning da nesten alle stemmene var talt opp tidlig i natt.

Ifølge de foreløpige resultatene får partiet 38 av 101 mandater i nasjonalforsamlingen. Det viser den estiske valgmyndighetens oversikt.

Pasientsky-selskaper får danske eiere

To av datterselskapene til Pasientsky Group selges til danske EG. Selskapet får mellom 850 og 900 millioner kroner ved salget, skriver Dagens Næringsliv.

Salget innebærer at Pasientsky selger hoveddelen av driften i form av datterselskapene PatientSky SaaS Norway AS og PatientSky App, ifølge E24. Selskapet sendte ut en børsmelding om salget like etter klokka 23 i går kveld.

Politiet skjøt varselskudd mot biltyv

Da en mann skulle pågripes for biltyveri i nærheten av Oslo lufthavn, skal han ha truet med det som framsto som et skytevåpen. Politiet avfyrte varselskudd, men ingen ble skadd.

Pågripelsen skjedde rett etter klokka 1 i natt. Våpenet viste seg å være et softgun, skriver Romerikes Blad. Spesialenheten for politisaker er rutinemessig varslet om hendelsen.

SV med vindkraft-forslag

SV vil legge fram et forslag om at vindkraft skal underlegges samme krav til eierskap som vannkraft, noe som vil innebære mer offentlig eierskap. Ifølge Klassekampen vil forslaget bety at minimum to tredeler av alle nye vindkraftanlegg skal eies av enten stat, fylkeskommunene eller kommunene – og vil at det skal gjelde også ved fornying av konsesjoner.

– Hvis utenlandske eiere sender overskudd fra vindkraften ut av landet, skaper det mistillit. Da blir det enda mindre ønskelig for folk og lokalsamfunn å avstå områder til vindkraft, sier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson.

Djokovic trekker seg fra turnering i USA

Den serbiske tennisspilleren Novak Djokovic har formelt trukket seg fra trekningen til Indian Wells-turneringen i USA, opplyser arrangørene. Det betyr at Nikoloz Basilashvili fra Georgia får plass i turneringen isteden, opplyser de.

I februar søkte Djokovic om å få tillatelse til å spille til tross for at han ikke vil la seg vaksinere mot covid-19. Men amerikanske regler tilsier at alle tilreisende må være vaksinert.