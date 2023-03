SV vil at det offentlige skal eie det meste av ny vindkraft

Ifølge Klassekampen vil forslaget bety at minimum to tredeler av alle nye vindkraftanlegg skal eies av enten stat, fylkeskommunene eller kommunene – og vil at det skal gjelde også ved fornying av konsesjoner.

– Hvis utenlandske eiere sender overskudd fra vindkraften ut av landet, skaper det mistillit. Da blir det enda mindre ønskelig for folk og lokalsamfunn å avstå områder til vindkraft, sier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson.

Partiet fremmet et lignende forslag i 2018, men det ble nedstemt. Kaski oppfordrer nå Ap og Sp til å snu og sikre flertall. De to regjeringspartiene vil imidlertid ikke forplikte seg.

– Vi er tydelig på at fellesskapet skal ha kontroll på energiressursene, om det er vind- eller vannkraft. Når det gjelder nye vindkraftprosjekter på land, er det viktig å legge til rette for offentlig eierskap» skriver Marianne Sivertsen Næss (Ap), leder av energikomiteen på Stortinget, til Klassekampen.

Også Gro-Anita Mykjåland, Sp-medlem i den samme komiteen, legger vekt på at partiet ønsker mer nasjonal kontroll og eierskap.