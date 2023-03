Norsk studie: Dårlig og lite søvn kan øke infeksjonsrisiko

Studien fra forskergruppen SMIL ved Universitetet i Bergen har fått internasjonal oppmerksomhet etter at studien nylig ble publisert i Frontiers in Psychiatry.

I alt 1.848 personer ble rekruttert fra venterom hos norske fastleger og spurt om søvnkvalitet, søvnmengde og infeksjoner.

Det er kjent fra før at å ha en infeksjon gjør at man sover dårligere og mer.

– Men svarene viste også at det går den andre veien. Søvn påvirker immunforsvaret. Det tror vi fordi vi finner en sammenheng mellom kroniske søvnplager og risiko for infeksjon. Det tyder på at å om man sover dårlig, påvirker det kroppens evne til å stå imot infeksjoner, sier forsker Ingeborg Forthun ved Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Hun var med på å lede studien, som startet i 2020 ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Mange sliter

– En annen ting som overrasket litt, var at nesten halvparten, 48 prosent, oppfylte kriteriene for insomni. Det er på nivå med tidligere undersøkelser, men kriteriene for å få diagnosen insomni er blitt strengere. Vi trodde derfor at andelen med insomni skulle ha blitt lavere, men den var altså høy, sier Forthun.

Hun sier det er en tankevekker at så mange oppfyller de ganske strenge kriteriene for å ha insomni, altså søvnløshet.

– 48 prosent er langt flere enn det er som får en søvndiagnose av fastlegen. Det viser at søvnproblemer ikke er anerkjent nok eller får den oppmerksomheten det fortjener, sier Forthun.

Meldte om infeksjon

Forskerne rekrutterte deltakere fra venterommene, uavhengig av årsak til legebesøkene. Deltakerne fikk tilsendt et skjema med spørsmål om sine søvnvaner og om de har hatt infeksjoner de siste tre månedene.

De som rapporterte at de pleide å sove mindre enn seks timer per natt, hadde 27 prosent høyere risiko for å ha hatt en infeksjon sammenlignet med dem som sov sju-åtte timer. Deltakere som rapporterte at de sov ni timer eller mer, hadde 44 prosent høyere risiko for også å ha hatt en infeksjon.

Blant dem som sov mindre enn seks timer eller hadde kroniske søvnproblemer – insomni, var det i tillegg økt risiko for at de hadde hatt behov for antibiotika.

Veien videre

Men hva skal man gjøre om man aldri klarer å få mer enn maks seks timer søvn, eller om man alltid føler seg trøtt og føler at man kunne sovet døgnet rundt?

– Mange bekymringer kan bidra til at folk har søvnproblemer i utgangspunktet. Søvn er styrt av en indre klokke, at man har opparbeidet seg et søvnbehov gjennom dagen og vaner og atferd. Derfor kan det hjelpe å gjøre grep som å legge seg og stå opp til samme tid hver dag, legge bort skjermer i god tid før leggetid og å unngå koffein sent på dagen, sier Forthun.

Hun anbefaler å følge slike søvnhygieneråd og søke veiledning hos fastlegen. Det som neppe hjelper, er å ligge og bekymre seg over at søvnproblemene øker fare for infeksjoner.

– Vi trenger en økt bevissthet både i befolkningen og blant helsepersonell rundt betydningen av søvn. Søvn er ikke bare viktig for generell velvære, men for pasientenes helse, sier Forthun.