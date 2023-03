Follobanen åpner

Jernbanedirektoratet, Vy og Bane Nor sa 24. februar at tunnelen kan åpnes igjen etter en vurdering av driftssikkerhet og stabilitet. Ved 7.30-tiden søndag morgen kan Bane Nor endelig ønske alle togreisende tilbake.

Banen måtte stenge 19. desember i fjor, bare én uke etter at milliardprosjektet ble åpnet for trafikk.

Regjeringens budsjettkonferanse på Klækken

Regjeringa starter budsjettarbeidet for 2023 med budsjettkonferanse på Klækken hotell i Hønefoss. Konferansen varer fra 5. til 7. mars.

Valg i Estland

Den Ukraina-vennlige regjeringen i Estland møter hard konkurranse fra ytre høyre-partiet EKRE i valget på søndag. EKRE vil kutte våpenstøtten til Ukraina.

Det er statsminister Kaja Kallas' sentrum-høyreparti, Reformpartiet, som ligger an til å vinne søndagens valg – men ikke å få flertall alene. Partiet må trolig danne koalisjon for å beholde regjeringsmakten.

Vasaloppet

Vasaloppet kjøres i gang søndag kl. 07.45. Det 90 kilometer lange skirennet går mellom Sälen og Mora i Dalarna, Sverige. Det er den 101. gangen rennet blir arrangert.

Ski-VM

På siste dag av ski-VM i Planica i Slovenia skal herrene gå klassisk femmil med fellesstart. De norske deltakerne er Didrik Tønseth, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg og Sjur Røthe.

Storoppgjør i Premier League

Liverpool tar imot Manchester United til kamp i søndagens runde med Premier League-kamper klokken 17.30.

I tillegg møter Nottingham Forest Everton. Everton er fortsatt på nedrykksplassene med en 18. plass og 21 poeng.