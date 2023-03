Alle F-35-fly må oppgraderes etter ulykke

– Slike oppdateringer er rutine. Det er ikke uvanlig med en frist på 90 dager. Vi gjorde det hele tiden med F-16, sier spesialrådgiver Endre Lunde i Forsvarsmateriell til Forsvarets Forum.

Oppgraderingen som må gjøres tar kun fire til åtte timer, og fører ikke til at flere fly blir satt på bakken. Den skyldes at et F-35B-fly krasjet i en rullebane i Fort Worth i Texas i midten av desember. Dette førte også til forsinkelser av leveransene av F-35 til Norge.