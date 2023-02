Sjåføren som er siktet etter at barn døde i påkjørsel i Bærum er avhørt

– Siktede har vært i avhør og forklart seg detaljert om hendelsesforløpet, sier hans forsvarer, advokat Odd Martin Helleland, til VG.

Det var i 9.30-tiden fredag for halvannen uke siden at politiet fikk melding om at et barn på under to år var påkjørt i et garasjeanlegg på Høvik i Bærum. Barnet ble erklært død på stedet.

– Siktede har, som de fleste i samme situasjon ville hatt, stor skyldfølelse. Det er ikke nødvendigvis det samme som et strafferettslig skyldansvar, sier Helleland.

Sjåføren er siktet for veitrafikklovens paragraf 3, som blant annet går ut på at trafikanter skal ferdes hensynsfullt slik at ingen kommer til skade.

Det var en familiær relasjon mellom barnet og mannen.