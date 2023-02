Tenåring siktet for drapsforsøk på 19-åring

– Den eldste av de siktede er nå siktet for forsøk på drap og medvirkning til grovt ran. Den yngste er fremdeles siktet for medvirkning til grov kroppsskade og nå også for medvirkning til grovt ran, opplyser politiadvokat Ingvild Austenå Berg til Fædrelandsvennen.

Politiadvokaten påpeker at det kun er snakk om foreløpige siktelser, og at disse kan endre seg i takt med etterforskningen.

Guttene ble løslatt fra varetekt for en drøy uke siden, men den eldste ble varetektsfengslet på nytt, etter å ha blitt pågrepet i forbindelse med et ran i Tønsberg i forrige uke, skriver avisen.

Politiet bekrefter at den fornærmede 19-åringen ble knivstukket.

Ingen av forsvarerne har kommentert hendelsen overfor avisen. Det er ikke kjent hvordan de stiller seg til siktelsene.