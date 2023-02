NRK varslet møte om Sophie Elise-samarbeid tirsdag.

– Vi har ingen ytterlige kommentarer enn at vi kan bekrefte at vi har vært i dialog med Sophie Elise i dag, og at vi har en pågående dialog, sier kommunikasjonsansvarlig i NRK, Vetle Nielsen, til NTB.

Bakgrunnen for NRK-møtet er bråket rundt influenseren og hennes samarbeid med rikskringkasteren, etter at hun publiserte og senere slettet et bilde av seg selv og en annen influenser som holdt en gjennomsiktig pose med noe hvitt i.

Nielsen opplyser at kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen ikke er tilgjengelig for en kommentar om saken.

Forlot NRK-bygget uten å snakke med pressen

– Vi kommer til å gå i dialog med Sophie Elise og finne en annen måte å samarbeide på, sa Fürst Haugen til NRK på torsdag i forrige uke.

Rådssekretær Erik Skarrud i Kringkastingsrådet, opplyste til Dagbladet mandag at de har mottatt over 4.000 klager.

De fleste klagene går på at NRK har et samarbeid med influenseren, og at de bruker henne som rollemodell.

Influenseren selv forlot NRK-bygget uten å snakke med pressen tirsdag. I tiden etter det mye omtalte Instagram-innlegget, har Isachsen unngått pressen og har kun uttalt seg om hendelsen på sine egne plattformer.