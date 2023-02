– I dag stenger vi ikke bare Olje- og energidepartementet, departementene som deler bygg med dem og Landbruksdepartementet. I dag stenger vi staten, sa artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen til full jubel blant aksjonistene.

– Det gjøres ved at vi i dag har stengt et nytt departement. Det sitter allerede en gjeng og blokkerer inngangen til Finansdepartementet. Det står en gjeng med masse forvirrede finansfolk som ikke kommer seg på jobb, sa Isaksen.

– Vi kommer til å stenge departement for departement fram til vindturbinene på Fosen er revet, sier Hætta Isaksen til NTB.

– Det er staten Norge som svikter samene. De har sviktet samene i århundre, sier hun.

Ansatte oppfordres til hjemmekontor

Ifølge NTBs reporter på stedet har demonstrantene plassert ut 5–6 aksjonister foran hver av de ulike inngangene til Finansdepartementet.

Fungerende kommunikasjonssjef Tor Borgersen i Finansdepartementet bekrefter overfor NTB at de ansatte ikke kommer seg på jobb siden alle inngangene er sperret.

– De ansatte i G-blokka er henstilt om å ta hjemmekontor inntil videre, sier Borgersen.

I tillegg til Finansdepartementet sitter det 40–50 demonstranter ved hovedinngangen til Olje- og energidepartementet i Akersgata, samt at 30–40 aksjonister er plassert ved de forskjellige inngangene.

Thunberg på plass

Blant demonstrantene er også den svenske aksjonisten Greta Thunberg, som dukket opp foran Olje- og energidepartementet mandag og som er tilbake blant aksjonistene tirsdag. Mandag endte aksjonen med at politiet bar bort demonstrantene.

Mange aksjonister får tirsdag morgen opplæring i aksjonering utenfor parkeringshuset i Munchs gate, ifølge NTBs reporter på stedet.

Det er satt opp tre lavvoer og minst to vanlige telt i området, og folk strømmer til med jevne mellomrom.

Aksjonistene reagerer på at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet. I oktober 2021 slo Høyesterett fast at vindparken på Fosen i Trøndelag var oppført i strid med urfolksrettighetene.