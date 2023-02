Fosen-aksjonistene holder stand – fortsetter tirsdag

Motstanderne av vindmøllene på Fosen demonstrerer fortsatt utenfor inngangen til Olje- og energidepartementet. De sier de vil fortsette til regjeringen snur i saken. Aktivist Ella Marie Hætta Isaksen sier at planen fortsatt er å stenge departementet. – Vi ses igjen her klokka 7 i morgen, og vi skal stenge OED også i morgen, fortsatte hun til jubel fra tilhørerne. Aksjonen har pågått utenfor departementet siden torsdag.

NRK i møte med Sophie Elise

Influenseren Sophie Elise skal ha et møte med rikskringkasteren tirsdag. – Vi skal ha et møte med henne om dette i morgen, opplyser fungerende redaktør for NRK Underholdning, Christina Rezk Resar. Ifølge lukkede kilder erfarer Se og Hør at kanalen har bestemt seg for å vrake henne.

Mehl mottar ny rapport om vold og voldtekter i Norge

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) mottar en undersøkelse om omfanget av vold og seksuelle overgrep. Rapporten er fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Det er ni år siden forrige undersøkelse.

Havforskningsinstituttet overleverer rapport om havområdene

Rapporten Klimaendringer og effekter i de nordiske havområdene overleveres. Rapporten er den første i prosjektet Nordiske klimascenarioer, initiert av Nordisk Ministerråd og ledet av Havforskningsinstituttet.

Stoltenberg til Finland

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er i Finland der han besøker årskonferansen til Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité. Samtidig stemmer Finland over lovgivning som trengs før Nato-tilslutning.

USAs høyesterett vurderer gjeldslette for studenter

USAs høyesterett behandler to saker knyttet til president Joe Bidens forsøk på å gjeninnføre planen om å slette milliarder av dollar i studielån. Planen er hittil blitt stoppet av lavere domstoler.

Dagens øvelser i Ski-VM

I Planica i Slovenia er det tirsdag tid for 10 kilometer langrenn fri teknikk for kvinner (kl. 12.30). Hoppkvalifisering kvinner (HS138) starter klokka 18.30.