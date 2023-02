Forlik mellom Gasnor og Hurtigruten

I mai i fjor ble det kjent at Gasnor saksøkte Hurtigruten for 300 millioner kroner. Saken skulle opprinnelig opp for Haugaland og Sunnhordland tingrett i mars, men tingretten opplyser til Biogassbransjen.no at partene har inngått forlik.

Bakgrunnen for søksmålet var en avtale om gassleveranser fra Gasnor til flere av Hurtigrutens skip.

Gass-selskapet hadde tiårig kontrakt for leveranser av LNG-gass til Hurtigruten. De fikk bygd et eget skip til dette formålet, men da Hurtigruten droppet gass – og heller ville satse på biodiesel – mente Gasnor at Hurtigruten misligholdt kontrakten og stevnet Hurtigruten.