En person bevisstløs etter elsparkesykkel-ulykke – tatt med til sykehus

Nødetatene rykket mandag ut til trafikkulykke på Tveit like utenfor Kristiansand, litt over klokka 14.

Personen som kjørte elsparkesykkelen ble kjørt til sykehus i ambulanse for videre behandling litt før klokka 15. Skadeomfanget er ukjent, men det ble innledningsvis meldt at personen var bevisstløs.

Politiet har startet arbeidet med å sikre spor og innhente opplysninger om hva som har skjedd.

Til Fædrelandsvennen sa operasjonsleder Knut Odde ved 14.15-tida at omstendighetene rundt ulykken var uklare.

I en oppdatering på Twitter like før klokka 15, skriver politiet at alt tyder på at det var en singelulykke.