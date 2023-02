Politiet har pågrepet truende mann med machete på Jæren

Klokken 12.40 bekreftet politiet til Aftenbladet at de hadde kontroll på en adresse der gjerningspersonen som har truet personer med machete hadde oppholdt seg.

Klokken 13.04 melder politiet på Twitter at de har pågrepet den antatte gjerningsmannen.

– Han er besluttet pågrepet og blir i tillegg fulgt opp av helsevesenet, opplyser operasjonssentralen i en oppdatering på Twitter.

Politiet opplyste på Twitter at de ved 10.30-tiden fikk melding om at en mann med machete hadde vært truende overfor folk i Verdalen. Det har ikke kommet melding om at noen er skadd.

Politifolkene som lette etter mannen var bevæpnet på grunn av oppdragets karakter, opplyser Jærbladet. De brukte også politihunder i jakten på mannen.