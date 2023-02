Politiet fjernet aktivister fra Olje- og energidepartementet

13 aktivister ble båret ut av Olje- og energidepartementet av politiet etter at de ikke fulgte pålegget om å fjerne seg. I tretiden ble de kjørt til politihuset i politibil med blålys. Greta Thunberg var til stede og støttet aktivistene.

Aksjonistene reagerer på at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet.

Sammen med Norske Samers Riksforbund Nuorat har Natur og Ungdom planlagt en større demonstrasjon mandag morgen der målet er å blokkere alle inngangene til Olje- og energidepartementet.

«Everything Everywhere All at Once» vant topprisen under SAG-utdelingen

Storfilmen «Everything Everywhere All at Once» vant den gjeveste prisen under nattens utdeling av Screen Actor Guild (SAG) Awards i Los Angeles.

Filmen vant prisen for enestående prestasjon utført av et skuespillerensemble, noe som gjør filmen til en storfavoritt foran Oscar-utdelingen i mars.

Filmens hovedrolleinnehaver Michelle Yeoh vant også prisen for beste kvinnelige skuespiller, mens Ke Huy Wuan og Jamie Lee Curtis vant priser for sine biroller.

Ytterligere 200 mistet jobben i Twitter i helgen

Minst 200 av Twitters ansatte mistet jobben lørdag kveld. Det tilsvarer rundt 10 prosent av de 2.000 ansatte som fremdeles jobbet for selskapet.

Lørdagens runde med oppsigelser var den største siden Twitters eier Elon Musk i november fortalte de ansatte at han ikke hadde flere planer om nedbemanning, skriver avisen The New York Times.

Elly Schlein valgt til ny leder for Italias største opposisjonsparti

Sentrum-venstre partiet Det demokratiske partiet (PD) i Italia har valgt 37-åringen Elly Schlein til ny leder. Til tross for å ha ligget etter på meningsmålingene, beseiret Schlein motkandidaten Stefano Bonaccini med 54 mot 46 prosent av stemmene i ledervalget.

Schlein har lovet å gjøre partiet mer radikalt for å utfordre den regjerende koalisjonen ledet av Giorgia Meloni fra ytre høyre-partiet Italias Brødre (FDI).

Rekordinvesteringer for Nordfund



Statens investeringsfond for utviklingsland, Nordfund, økte sine investeringer i 2022. Nordfund økte sine investeringer med 20 prosent til 6,5 milliarder i 2022. Det er rekord for det statlige selskapet.

Dette inkluderer investeringer i en nytt klimainvesteringsfond, som er rettet mot fornybar energi i utviklingsland. Også i 2020 og 2021 økte Nordfund investeringene sine, med henholdsvis 20 og 10 prosent.