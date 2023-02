Greta Thunberg kommer til Oslo for å støtte Fosen-demonstrasjonen

Det opplyser organisasjonene NSR-N og Natur og Ungdom.

Leder Elle Nystad i NSR-N er en av de 13 aksjonistene som siden torsdag har oppholdt seg inne i resepsjonsområdet i bygget der Olje- og energidepartementet ligger. Blant demonstrantene er også artisten Ella Marie Hætta Isaksen.

Nystad sier til NTB at de vil bli værende i bygget til de enten blir båret ut eller til regjeringen bestemmer at vindturbinene skal rives.

Mandag planlegges en større demonstrasjon der målet er å blokkere inngangene til hele bygget. Da er altså Thunberg ventet å komme.

Menneskerettighetsbrudd

Nystad sier at aksjonistene er overveldet av den økende støtten og gleder seg over at den svenske klimaaktivisten vil slutte seg til.

– Akkurat nå vendes verdens oppmerksomhet mot Norge, og den norske stat kan ikke lenger begå menneskerettighetsbrudd i fred, sier Nystad.

Søndag var en rekke demonstranter samlet på utsiden av departementet, og sametingspresident Silje Karine Muotka var ventet på besøk samme kveld.

– Jeg skal gjennomføre et møte med olje- og energiminister Terje Aasland på torsdag, og jeg forventer at departementet tar kravet om at menneskerettighetsbruddet skal opphøre på alvor, og at de forbereder seg grundig til dette møtet, sier Muotka i en pressemelding fra Natur og Ungdom.

Beslutning først om et år?

Det kan ta opptil et år før regjeringen vil fatte noen beslutning i saken, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til NRK.

– Vi må vurdere både sommerbeite, vinterbeite og hvordan den totale belastningen er for reindriftsnæringa. Da trenger vi noe tid, kanskje opptil et år, for å danne grunnlag for å fatte et nytt vedtak som ikke bryter med urfolks rettigheter over tid, sier han.

Demonstrasjonen er en protest mot vindturbinene på Fosen i Trøndelag, som ifølge Høyesterett er satt opp i strid med samenes rettigheter.

SV krever nå at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kommer til Stortinget og redegjør for saken.

– Det er helt utrolig at regjeringen, over 500 dager etter at Høyesterett kom med sin klare dom, fortsatt ikke har sørget for å få slutt på dette menneskerettighetsbruddet, sier SVs Lars Haltbrekken til TV 2.