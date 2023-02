Operasjonsleder Dan Erik Johannessen i Vest politidistrikt skriver i en pressemelding at politiet ikke har holdepunkter for at det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med dødsfallet, men har startet etterforskning på stedet.

Den døde personen ble funnet i et telt i et skogholt. Vedkommende bar preg av å ha ligget lenge og er ikke identifisert, skriver politiet.

Politiet vet ikke om den døde er en mann eller kvinne. Teknikere fra politiet undersøkte stedet søndag.

– Det blir vurdert hva vi gjør videre ut fra eventuelle funn de gjør, sier jourhavende jurist Lene Cecilie Tertnes Christiansen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

– Personen er ikke identifisert, og pårørende er av den grunn ikke varslet. Dette arbeidet er påregnet å ville ta noe tid, skriver politiet i pressemeldingen.