Mosberg døde søndag, opplyser familien til NTB.

Mosberg var 26 år gammel og tjenestegjorde som fenrik på den norske jageren Svenner på det som er blitt kjent som D-dagen, 6. juni 1944. Fartøyet ble truffet av to tyske torpedoer og sank. Over 30 av mannskapet mistet livet. Mosberg ble liggende i vannet før han ble reddet av et britisk fartøy.

– Granatene slo ned

Mosberg fortsatte krigsinnsatsen etter redningen, men resten av D-dagen ble han tilskuer fra et troppefartøy, noe han beskrev i et intervju med NTB da han besøkte Normandie under markeringen av 70-årsdagen for slaget i 2014.

– Jeg gikk ut på dekk for å se på dette skuespillet, det er jo ikke hver dag man ser en verdensstor invasjon. Vi ble beskutt av et landbatteri, og granatene slo ned på begge sider av oss, sa Mosberg.

Monrad Mosberg var utdannet ved Sjøkrigsskolen i 1939 og var i de norske styrkene i Storbritannia under 2. verdenskrig. Etter krigen var Mosberg løytnant, kapteinløytnant, orlogskaptein, kommandørkaptein og adjutant for daværende kronprins Olav. Han mottok en rekke hedersbevisninger, blant annet Krigsmedaljen og den danske Dannebrogordenen.

– Var villig til å gi sitt liv

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han minnes Mosberg med stor respekt og takknemlighet

– Norge har mistet en av de siste D-dagsveteranene. Krigshelten Monrad Mosberg var en av dem som var villige til å gi sitt liv for vår frihet under invasjonen av Normandie 6. juni 1944. Han var høyt dekorert og ble blant annet hedret med den franske æreslegionen i en alder av 103 år, sier Støre til NTB.