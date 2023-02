Kragerø-ordføreren hyller nødetatene og frivillige etter brannen

– Vi har hatt et vanvittig godt system som har fungert til fingerspissene, sa ordfører Grunde Wegar Knudsen (Sp) på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Han hyllet innsatsen til både brannvesenet, politiet, helsevesenet og de frivillige fra Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Frelsesarmeen.

– Det har vært avgjørende for at vi skal greie situasjonen og kunne tilby fornuftig losji til de evakuerte, sier Knudsen.

Også administrasjonen i kommunen fikk takk for innsatsen.

Ingen bodde i bygningene

Tre hus i den gamle trehusbebyggelsen i sentrum av Kragerø ble ødelagt i brannen som brøt ut lørdag kveld. Ett av dem ble revet for å få kontroll på brannen.

Politiet opplyser at ingen personer skal ha blitt hjemløse i brannen.

– Ut fra hva vi vet fra opplysninger i Folkeregisteret, så skal det ikke være folk som har bodd i de berørte bygningene, sier politiets innsatsleder Terje Sandvik.

På pressekonferansen kom det fram at fem-sju personer i de nærmeste boligene foreløpig ikke får flytte tilbake til boligene sine.

Alle de øvrige adressene som ble evakuert og sperret av i forbindelse med at det var frykt for at brannen skulle spre seg, ville bli frigitt søndag.

De som er berørt av brannen, ble invitert til et informasjonsmøte på rådhuset søndag ettermiddag.

Ukjent årsak

Brannvesenet jobbet søndag fortsatt med etterslokking, og innsatsleder Morten Dalen kunne ikke si noe om når de regnet med å være ferdige.

Politiet vet ennå ikke hva som forårsaket brannen. Sandvik sier at det at ett av husene ble revet, gjør brannåstedet mindre tilgjengelig.

På en pressekonferanse søndag hyllet Kragerø-ordfører Grunde Wegar Knutsen (Sp) (i midten) alle som har stilt opp i forbindelse med brannen. Til venstre er brannvesenets innsatsleder Morten Dalen og til høyre politiets innsatsleder Terje Sandvik. Foto: Hanna Johre / NTB

– Vi har et vanskelig arbeid foran oss for å kartlegge årsak. Vi har startet med avhør av folk som kjenner bygget, sa han på pressekonferansen.

Politiet kan foreløpig ikke gå inn i bygget på grunn av rasfare og varmen.

– Vi må komme tilbake til i hvilket omfang vi kan få opplysninger gjennom åstedsgransking, sier Sandvik.

Han ber dem som har opplysninger de tror kan være nyttige for politiet, om å ta kontakt.

Ordføreren ber innstendig folk om å respektere sperringene som er satt opp rundt brannstedet, både av hensyn til arbeidet som pågår der og folks sikkerhet.