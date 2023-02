E6 åpen igjen etter kjedekollisjon ved Kløfta i Ullensaker

Køen ble flere kilometer lang etter kjedekollisjonen der fire-fem biler var involvert. Ulykken skjedde litt før klokken 14 søndag, og litt etter klokken 15 opplyste Øst politidistrikt at nødetatene var ferdige på stedet, og at veien var åpnet.

– Ingen personskader, skriver politiet på Twitter.

Ulykken skjedde om lag 700 meter nord for avkjørselen på Kløfta, og i 14.30-tiden startet køen et godt stykke nord for avkjørselen til Jessheim.

Søndag er siste dag i vinterferien i Oslo og det tidligere Akershus, og det er mange som reiser hjem fra ferie.