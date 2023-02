Å være utendørs er bra mot nærsynthet – uansett vær

– Det viktigste er at de er ute, ikke at de er veldig aktive. Bare få barna ut av sofaen, ut av huset eller hytta, og ta pause fra skjermer og lesing, sier daglig leder Tina Alvær i Synsinformasjon til NTB.

Sammenhengen mellom utendørstid og andelen av nærsynthet blant barn og unge har det vært forsket mye på. En stor samlestudie t yder på at risikoen for å utvikle nærsynthet reduseres med 2 prosent for hver ekstra time utendørs per uke.

– Hvorfor det?

– Når man er ute – og legger bort bok og mobil – ser man ikke på noe statisk og nærme. Da får du en dobbelt effekt, der øyemuskulaturen får slappet av, og du blunker oftere. Ser man på skjerm, fokuserer man konstant og blunker vesentlig mindre enn ellers, sier Alvær.

Hun understreker at det fremdeles er veldig viktig å beskytte øynene mot UV-stråling når man er ute.

20-20-20

Synsinformasjon er bransjeorganisasjonen til norske optikerbedrifter. De anbefaler generelt 20-20-20-regelen.

– Se 20 meter bort i 20 sekunder hvert 20. minutt, da får øynene tid til å slappe av. Er du utendørs, er det lettere å gjøre det.

– Hva med når man venter på bussen eller sitter på toget – skal man bare stirre tomt ut i lufta, da?

– Det er faktisk ikke så dumt. Vi har en tendens til å plukke opp mobilen hver gang vi skal hvile litt. Men øynene har utrolig godt av avslapning, og det får man når man ser på avstand, sier Alvær.

Svært kraftig økning

Generelt blir det stadig flere med nærsynthet – myopi – i verden, men det er store geografiske variasjoner. Forekomsten har økt voldsomt blant unge mennesker, særlig i Sørøst-Asia, men også ellers i verden. Globalt er det ventet at forekomsten vil øke fra 2 milliarder i 2010 til hele 5 milliarder i 2050.

Nærsynthet medfører ikke bare behov for briller eller linser og sjekk hos optiker, det gir en økt risiko for å rammes av grønn stær, grå stær, netthinneløsning, redusert skarpsyn og skader i den gule flekken.

Da er det best å unngå å bli nærsynt – eller forebygge ytterligere forverring. For selv om det til dels er arvelig, er det også flere faktorer som påvirker utvikling og forverring.

– Man ser en vesentlig høyere andel i Sørøst-Asia og andre steder i verden, og antar at det kan være fordi vi er mye mer utendørs enn de er der, sier Alvær.

– Unge i Norge er i snitt utendørs fire timer hver dag. Det er mye mer enn de er i mange andre land. Vi setter også søkelys på at det er viktig med frisk luft og utendørs aktiviteter.

Coronanærsynt

Med nedstengingen av verden i 2020 ble det en enorm økning i bruken av digitale hjelpemidler i verden – og skjermbruk. Samtidig som flere satt foran skjerm på hjemmeskole og -kontor, ble det mindre fritidsaktiviteter og andre utendørsaktiviteter.

Det fikk øyeleger til å lure på om slike endringer ville bli varige og påvirke forekomsten av nærsynthet i den yngre befolkningen.

– Vi har ikke sett mye som tyder på det til nå, sier Alvær.

Det de har opplevd, som ikke kan knyttes direkte til nærsynthet, er at flere optikere ser en økning av tørre øyne, både blant voksne og barn.

Bli med ut

– I Helsepolitisk barometer som vi gjennomførte sammen med Kantar i 2022, svarte en av fem voksne at de slet med øynene som følge av hjemmekontor. Hele 43 prosent sa at de tok hyppige pauser for å unngå å bli slitne i øynene ved skjermbruk, sier Alvær.

– Vi vil anbefale voksne å være mer ute, men det er mer for å redusere plager med tørre og slitne øyne, heller enn reduksjon av nærsynthet.

Det behøver heller ikke være knallvær.

– Nei, det er ikke nødvendig med sterk sol, så at det er dårlig vær er en dårlig unnskyldning for ikke å gå ut.